Оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 22 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Авдеевки роSSийские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Около Красногоровки враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Лебединского оккупанты обстреливали наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем роSSийско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного на Приазовье.

В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. Беспилотники противника были вовремя подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 23 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Около Пивденного роSSийские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, ранее американское посольство осудило обстрел Авдеевки со стороны роSSийских оккупантов, произошедший 19 июня, и призвало РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев.