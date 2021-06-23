Оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе
Потерь среди военных нет.
За прошедшие сутки, 22 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Авдеевки роSSийские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Около Красногоровки враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Лебединского оккупанты обстреливали наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем роSSийско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного на Приазовье.
В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. Беспилотники противника были вовремя подавлены средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00 утра 23 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Около Пивденного роSSийские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним, ранее американское посольство осудило обстрел Авдеевки со стороны роSSийских оккупантов, произошедший 19 июня, и призвало РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев.