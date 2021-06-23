Тимошенко рассказал о подробностях программы "Здоровая Украина"

Программа разрабатывалась совместно с министерствами здравоохранения, молодежи и спорта, образования и науки с привлечением десятков экспертов в различных областях.

Более крепкое здоровье и более долгая жизнь для всех украинцев - такие цели преследует программа «Здоровая Украина», анонсированная президентом Владимиром Зеленским. О подробностях программы рассказал в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Самый ценный ресурс, который есть у каждого из нас, - это здоровье. До этого времени в Украине не было ни одной комплексной национальной программы, предусматривающей работу со всеми возрастными категориями с единственной целью: чтобы украинцы жили дольше и здоровее», - отметил он.

По словам Тимошенко, программа, которую накануне представил на форуме «Украина 30» президент, разрабатывалась совместно с министерствами здравоохранения, молодежи и спорта, образования и науки с привлечением десятков экспертов в различных областях.

На сегодняшний день Украина занимает 115-е место в мире по продолжительности жизни (72 года). Поэтому программа «Здоровая Украина» ориентирована на популяризацию спорта и здоровья.

Среди прочего, она предусматривает новую концепцию уроков физкультуры для детей и реформу школьного питания, популяризацию спортивных секций и кружков, новые онлайн-приложения, которыми дети и родители смогут пользоваться во время занятий спортом, создание «активных парков» и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого.

«Президент ставит задачу, чтобы тысячи таких локаций появились и в больших городах, и в маленьких селах. По состоянию на сейчас по всей Украине уже запланированы локации для 873 таких площадок, дальше будет еще больше», - говорит Тимошенко.

Кроме того, для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы - полные обследования каждые два года, а для некоторых категорий - ежегодно.

Параллельно в ходе реализации программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» по всей Украине восстанавливают сеть приемных отделений в больницах. «В результате время оказания первой медицинской помощи занимает не несколько часов, а 20-30 минут. Ведь сама Конституция определяет, что человек, его жизнь и здоровье является высшей социальной ценностью», - добавил Тимошенко, который занимается координацией президентской программы.

Ранее он сообщал, что в рамках «Большой стройки» в течение 2021 года будет открыто 177 модернизированных приемных отделений.