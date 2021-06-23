РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
В посольстве РФ заявили, что учения Sea Breeze "поощряют милитаристские настроения в Киеве".
Фото: armyinform.com.ua
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.
Об этом сообщила пресс-служба роSSийского посольства в Twitter.
"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальной задаче безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве", - говорится в заявлении посольства.
"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море", - отмечают россияне.
1? Масштабность и явно агрессивный характер учений #SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. pic.twitter.com/v9sBPIbGE9
В посольстве РФ также отметили, что "примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности" в регионе является формат Blackseafor (Блэксифор, - ред.).
"Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне", - говорится в заявлении.
Напомним, в этом году многонациональные учения "Си Бриз - 2021" состоятся в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой. К обучению привлекут 29 стран-членов НАТО и партнеров.
"Си Бриз"- многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
Отметим, что президент РоSSии Владимир Путин к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны написал статью, в которой обвинил Альянс в агрессивной политике расширения. Он назвал оккупацию Крыма и войну в Украине следствием "агрессивной политики НАТО". По мнению роSSийского президента, перед многими странами был поставлен ультиматум: либо вы с Западом, либо с Россией. Следствием такой политики, заявил Путин, стала война в Украине.