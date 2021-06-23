Украинский нардеп Камельчук в ПАСЕ заявил, что ковид-паспорта могут ограничить права человека

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее называл пандемию "заговором корпораций", выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы с докладом о ковид-паспортах и сертификатах.

Во время выступления он высказал мнение, что паспорта иммунитета не помогут правительствам решить проблему, "которая, кроме всего прочего, имеет серьезную этическую сторону". Текст доклада депутат опубликовал в Facebook.

"Для преодоления пандемии нужна система надежного тестирования, которая исключает любые ошибки. А также единые правила для всех стран мира. Учитывая, что роль вакцин в сдерживании распространения инфекции еще не установлена, а доступность сывороток пока очень ограничена - Всемирная Организация Здравоохранения уже рекомендовала странам не требовать получения сертификатов вакцинации против Covid от туристов и посетителей из других стран. Введение же Covid-паспортов, вероятно, приведет к ущемлению прав человека. Кроме того, это явление целиком зависит от степени медицинских рисков", - считает Камельчук.

Он добавил, что сертификаты о прививках, а также данные иммунизации для других целей, кроме чисто медицинских, например, для предоставления людям эксклюзивного доступа к правам, услугам или общественным местам - вызывает вопросы.

"Действительно, использование таких документов может противоречить основным правам и свободам населения. Речь идет о значительной части людей, которые таких сертификатов иметь не будут. В дополнение к рискам препятствования праву на передвижение и риску дискриминации, такой исключительный подход может иметь и другие последствия. Например, нарушать право на частную жизнь человека, свободу вероисповедания, доступ к работе, жилью или образованию", - заявил депутат.

Камельчук осознает, что ковид-паспорта позволят сфере туризма вернуться к нормальной деятельности, что станет толчком для восстановления экономики.

"Вот почему мы должны найти разумный баланс: население должно понимать, что Covid-паспорта освободят их владельцев от определенных ограничений. Но и не приведут к дискриминации и нарушению прав лиц, которые выбрали другой путь", - заявил он.

Напомним, что Камельчука избрали спикером по теме Covid passes and certificates (ковид-паспорта и сертификаты) от политической группы Европейской народной партии (EPP) в дебатах на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Камельчук в декабре прошлого года в эфире телеканала сказал, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь "выдуманной".

"У нас нет выводов, которым можем доверять. Выводы по вакцине, заслуживающие доверия, определяются не одним днем и не международными организациями, а порой и последствиями, и побочными эффектами - есть они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70 %, кто-то говорит о 50%, некоторые считают нормальным 30% ... Для меня звучит даже это ненормально. Вопрос: если у нее такая эффективность, то что же она лечит и не вредит ли?".

Расходы на закупку вакцин правительствами разных стран, в том числе Украины, депутат назвал "ловушкой", а пандемию - сговором корпораций.

Это не единственное скандальное заявление Камельчука. Также он говорил, что проституция приводит к потере энергии во всей стране. "Проституция - она забирает энергию у женщины, которая этим занимается, и она не добавляет энергии мужчине, который идет к такой женщине. Это в ведических науках написано", - сказал он.