Истребители США впервые со времен Второй мировой совершили боевой вылет с иностранного авианосца

На борту HMS Queen Elizabeth находилось рекордное количество самолетов - 18.

Военные самолеты США совершили боевой вылет с иностранного авианосца впервые со времен Второй мировой войны. Это произошло во время первого боевого испытания новейшего истребителя Великобритании HMS Queen Elizabeth, пишет "Лига.нет" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Боевой вылет американских и британских истребителей F-35Bs был направлен против террористической организации ИГИЛ. Всего на борту авианосца было 18 самолетов - наибольшее количество, которое когда-либо перевозилось морем.

Вылет состоялся в рамках поддержки операции Великобритании Shader и США Inherent Resolve. Информацию о точном месте операции и пораженных целях не сообщают.

HMS Queen Elizabeth
Фото: forces.net
HMS Queen Elizabeth

"Это также примечательно тем, что это первое боевое задание, выполненное американскими самолетами с иностранного авианосца HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году", - отметил командующий авиакрылом HMS Queen Elizabeth Джеймс Блэкмор.

Напомним, что Украина договорилась с Великобританией о совместном производстве военных кораблей. Британское правительство пообещало помочь с развитием ВМС Украины.

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