Экс-заместитель главы "Укрнафты" Маврикий Калугин стал советником Витренко

Образование Калугин получил в университете Айдахо, он является гражданином США.

Экс-заместитель главы "Укрнафты" Маврикий Калугин стал советником Витренко
Маврикій Калугін
Фото: naftogaz.com

Советником главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по добыче назначен Маврикий Калугин.

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

Отмечается, что Калугин имеет 20-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, "владеет глубокими компетенциями в области управления добывающими и сервисными компаниями, разработки новых месторождений и оптимизации производства".

В течение предыдущих пяти лет Калугин работал в ПАО "Укрнафта" в должностях советника главы наблюдательного совета по добыче, заместителя главы правления, исполнительного вице-президента по добыче и переработке.

Ранее он также занимал руководящие должности в таких компаниях, как Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas.

Образование Калугин получил в университете Айдахо, он является гражданином США.

"Стабилизация и наращивание добычи газа - одна из ключевых задач «Нафтогаза». Надеюсь, мой опыт и усилия помогут достичь этой важной для компании и страны цели. Рад присоединиться к команде!", - отметил он.

Напомним, 16 июня глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко. Подробнее о том, почему хотят отстранить главу НАК, читайте в материале LB.ua "Кейс Вiтренка".

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