УГКЦ заявила о рейдерском захвате Митрополичьих садов во Львове

К реализации этих планов привлекли военнослужащих и машины военной спецтехники.

Львовская архиепархия УГКЦ обвинила Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) в попытке рейдерского захвата Митрополичьих садов.

Об этом в Facebook сообщил представитель Львовской архиепархии УГКЦ Павел Дроздяк.

"Информируем Вас, что сегодня, 22 июня 2021 года, со стороны Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения была попытка рейдерского захвата Митрополичьих садов. Обидно, что для реализации этих планов используют военнослужащих и машины военной спецтехники во время, когда страна находится в состоянии войны", - написал Павел Дроздяк.

Как отмечает Zaxid.net, после разговора с представителями мэрии, военная техника уехала.

Святоюрская гора - это большой комплекс вокруг церкви Святого Юра. Сад вокруг храма создали в 1762-1771 годах. Территория Святоюрской горы с садами относится к наследия ЮНЕСКО и находится в постоянном пользовании Львовской архиепархии УГКЦ.

Ранее на территории садов была расположена башня Львовского филиала концерна РРТ, которую демонтировали. Сейчас концерн судится с мэрией УГКЦ.