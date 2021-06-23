Фукс из-за санкций выходит из наблюдательного совета мемориала "Бабий Яр"
Такое решение связано с введением против него Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) экономических санкций.
Харьковский бизнесмен Павел Фукс объявил о приостановлении своих полномочий и временном выходе из Наблюдательного Совета мемориала "Бабий Яр". Такое решение связано с введением против него Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) экономических санкций.
Об этом он написал в Telegram.
Фукс отрицает причастность к указанной в решении СНБО компании и пообещал обжаловать это решение суда в судебном порядке.
"Между тем, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста «Бабий яр» в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из Наблюдательного Совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке", - написал Фукс.
Напомним, 18 июня СНБО ввела полный пакет санкций против бизнесмена Павла Фукса, которые можно применить в соответствии с украинским законодательством. Также санкции ввели относительно Дмитрия Фирташа.
Санкции в отношении Фукса ввели из-за его причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. В марте СНБО ввела максимальные санкции относительно 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр. Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, компании - недропользователи принадлежат Фуксу. Сам бизнесмен свою связь с этими компаниями отрицает.