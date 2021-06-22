СНБО соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма COVID-19
"Украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая".
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украина в среду, 23 июня, соберется на заседание для обсуждения угрозы для Украины "индийского" штамма коронавируса.
Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине «индийского» штамма. Украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая", - сообщил Радуцкий.
По его мнению, сейчас нужно рассмотреть следующие меры:
- Вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе (в частности для украинцев, которые возвращаются из курортных направлений - Турции, Египта и т.д.);
- Усилить контроль за карантинными ограничениями;
- Максимально ускорить вакцинацию (в первую очередь представителей групп, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей - работников транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других);
- Усилить аналитическую работу, наладив централизованный сбор данных о всех случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения;
- Продолжить интенсивную подготовку опорных больниц к четвертой волне.
"Пока в стране фиксируются рекордно низкие показатели новых больных коронавирусом, у нас есть время подготовить больницы: закупить необходимое оборудование, установить кислородные станции, усилить команды врачей. Очень хочу, чтобы все это нам не понадобилось, но быть наготове нужно!" - написал Радуцкий.