СНБО соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма COVID-19

"Украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украина в среду, 23 июня, соберется на заседание для обсуждения угрозы для Украины "индийского" штамма коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине «индийского» штамма. Украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая", - сообщил Радуцкий.

По его мнению, сейчас нужно рассмотреть следующие меры:

Вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе (в частности для украинцев, которые возвращаются из курортных направлений - Турции, Египта и т.д.);

Усилить контроль за карантинными ограничениями;

Максимально ускорить вакцинацию (в первую очередь представителей групп, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей - работников транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других);

Усилить аналитическую работу, наладив централизованный сбор данных о всех случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения;

Продолжить интенсивную подготовку опорных больниц к четвертой волне.

"Пока в стране фиксируются рекордно низкие показатели новых больных коронавирусом, у нас есть время подготовить больницы: закупить необходимое оборудование, установить кислородные станции, усилить команды врачей. Очень хочу, чтобы все это нам не понадобилось, но быть наготове нужно!" - написал Радуцкий.