Осужденный чешским судом за участие в боевых действиях на Донбассе на три года лишения свободы гражданин Чехии Павел Кафка написал письмо в украинское посольство в Чехии, в котором раскаивается в том, что стал на сторону пророSSийских сил. В письме он отметил, что хотел бы извиниться перед Украиной.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, сообщает “Медійна ініціатива за права людини”.

Посол рассказал, в письме Кафка пишет, что в 2015 году он стал на сторону пророSSийских сепаратистов и не задумывался о последствиях своих незаконных действий, лично ни в каких операциях не принимал участия.

Дипломат отметил, что не всему, что он пишет, можно верить, потому что судом доказано, что Кафка участвовал в боевых операциях. Перебийнис отметил, что в конце письма осужденный пишет, что хотел бы извиниться перед Украиной и верит, что Украине удастся вернуть свою территориальную целостность дипломатическим путем.

"По состоянию на сегодня или уже завершились суды, или происходит расследование правоохранительными органами дел по более 20 гражданам Чехии, которые так или иначе были причастны к боевым действиям на Донбассе на стороне РоSSии», - сказал посол.

По информации Офиса Генпрокурора, пока досудебным следствием установлены около 24 граждан Чехии, которые принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе на стороне роSSийских сил.

Напомним, в декабре прошлого года Верховный суд Праги заменил приговор для гражданина Чехии Павела Кафки, который в 2015-2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе со стороны РоSSии, с условного на реальный.