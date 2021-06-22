Верховный суд поставил точку в деле об изъятии 890 гектаров земли в Буче

Согласно решению, Бучанский городской совет имел полное право распоряжаться всеми землями, в том числе и землями Лесной Бучи.

Верховный суд поставил точку в деле об изъятии 890 гектаров земли в Буче
Анатолий Федорук
Фото: Lb.ua

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу Киевской областной прокуратуры по уголовному делу о незаконном изъятии 890 га земель лесного фонда и изменении их целевого назначения в пределах Бучанского поселкового совета.

Об этом в Facebook сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Верховный Суд Украины поставил точку в нашем споре с прокуратурой и подтвердил факт, о котором мы говорили сразу, как только были объявлены первые публичные подозрения и предположения. Бучанский городской совет имел полное право распоряжаться всеми землями, в том числе и землями Лесной Бучи - и до 2002 года, и в 2006, и в 2014, и последующих годах. Никаких отдельных сплошь покрытых лесом 890 га, которые можно было бы «раздерибанить», «разворовать» или «раздать» кому-то без надлежащих, законных оснований, просто не существовало в природе. Вся эта земля находилась в пределах нашего города - школы, садики, предприятия, оздоровительные базы отдыха, парки, скверы и частные дома", - сообщил Федорук.

Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский сообщил детали судебного решения. По его словам, суд установил несколько фактов: решение Бучанского поселкового совета 2002 года, которым отнесены земли, которые частично обслуживались Бучанским лесохозяйственным учреждением, к землям жилой и общественной застройки - законно; территория так называемой «Бучанской лесной дачи» как минимум с начала 1960-х годов находилась в пределах поселка Буча и статуса леса 1 категории не было, а значит, община имела полное право распоряжаться ею по своему усмотрению; материалы лесоустройства 1980-х годов, на которые ссылалась прокуратура для подтверждения статуса леса, являются недействительными, поскольку не были утверждены государственными органами лесного хозяйства.

Напомним, 21 июля правоохранители пришли с обыском к мэру Бучи Федоруку по делу о хищении 900 гектаров леса в Киевской области. По данным из открытых источников, в 2002 году горсовет Бучи изменил целевое назначение земельных участков лесного фонда общей площадью 890 гектаров и причислил их к землям жилой и общественной застройки. Часть леса получила семья Игоря Калетника - бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады.

Бывший мэр Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк, который также проходит по этому делу, покинул страну и был объявлен в розыск. Федорук и Карплюк - кумовья.

Во время обысков в доме Федорука нашли коллекцию орденов, деньги и ценности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
В "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в УкраинеВ "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Альтернативный законопроект о деолигархизации дает четкие критерии определения олигархов, - КняжицкийАльтернативный законопроект о деолигархизации дает четкие критерии определения олигархов, - Княжицкий
ЦИК лишила украинцев права решать судьбу своей земли, - ТимошенкоЦИК лишила украинцев права решать судьбу своей земли, - Тимошенко
Глава "Нафтогаза" поставил под сомнение целесообразность IPO всей группыГлава "Нафтогаза" поставил под сомнение целесообразность IPO всей группы
Образовательный комитет рекомендовал Раде разрешить иностранцам обучение в вузах на русском языкеОбразовательный комитет рекомендовал Раде разрешить иностранцам обучение в вузах на русском языке
Зеленский поставил целью высадить в Украине за три года миллиард деревьевЗеленский поставил целью высадить в Украине за три года миллиард деревьев
На следующей неделе могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского, - СМИНа следующей неделе могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского, - СМИ
Масштабные тренировки всех подразделений ГСЧС провели на СумщинеМасштабные тренировки всех подразделений ГСЧС провели на Сумщине
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Верховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музеяВерховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея
В Киев прибыла делегация сенаторов СШАВ Киев прибыла делегация сенаторов США
Последние новости
Подгружаем последние новости