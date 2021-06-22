Верховный суд поставил точку в деле об изъятии 890 гектаров земли в Буче

Согласно решению, Бучанский городской совет имел полное право распоряжаться всеми землями, в том числе и землями Лесной Бучи.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу Киевской областной прокуратуры по уголовному делу о незаконном изъятии 890 га земель лесного фонда и изменении их целевого назначения в пределах Бучанского поселкового совета.

Об этом в Facebook сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Верховный Суд Украины поставил точку в нашем споре с прокуратурой и подтвердил факт, о котором мы говорили сразу, как только были объявлены первые публичные подозрения и предположения. Бучанский городской совет имел полное право распоряжаться всеми землями, в том числе и землями Лесной Бучи - и до 2002 года, и в 2006, и в 2014, и последующих годах. Никаких отдельных сплошь покрытых лесом 890 га, которые можно было бы «раздерибанить», «разворовать» или «раздать» кому-то без надлежащих, законных оснований, просто не существовало в природе. Вся эта земля находилась в пределах нашего города - школы, садики, предприятия, оздоровительные базы отдыха, парки, скверы и частные дома", - сообщил Федорук.

Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский сообщил детали судебного решения. По его словам, суд установил несколько фактов: решение Бучанского поселкового совета 2002 года, которым отнесены земли, которые частично обслуживались Бучанским лесохозяйственным учреждением, к землям жилой и общественной застройки - законно; территория так называемой «Бучанской лесной дачи» как минимум с начала 1960-х годов находилась в пределах поселка Буча и статуса леса 1 категории не было, а значит, община имела полное право распоряжаться ею по своему усмотрению; материалы лесоустройства 1980-х годов, на которые ссылалась прокуратура для подтверждения статуса леса, являются недействительными, поскольку не были утверждены государственными органами лесного хозяйства.

Напомним, 21 июля правоохранители пришли с обыском к мэру Бучи Федоруку по делу о хищении 900 гектаров леса в Киевской области. По данным из открытых источников, в 2002 году горсовет Бучи изменил целевое назначение земельных участков лесного фонда общей площадью 890 гектаров и причислил их к землям жилой и общественной застройки. Часть леса получила семья Игоря Калетника - бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады.

Бывший мэр Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк, который также проходит по этому делу, покинул страну и был объявлен в розыск. Федорук и Карплюк - кумовья.

Во время обысков в доме Федорука нашли коллекцию орденов, деньги и ценности.