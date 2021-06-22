Президент Грузии прибыла в Украину с визитом

Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Он также опубликовал фото из аэропорта.

Ранее в пресс-службе Офиса президента сообщали, что в среду, 23 июня, Зурабишвили встретится с президентом Владимиром Зеленским.

"23 июня состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

После встречи президенты проведут пресс-конференцию.

Напомним, визит президента Грузии в Киев переносили дважды. В конце ноября 2019 года сообщалось, что Зурабишвили отложила запланированный визит по просьбе украинской стороны. Визит перенесли на 2020-й.

В марте 2020-го президент Грузии отменила все зарубежные визиты из-за коронавируса.