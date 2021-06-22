Турчинов: у Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в Украине

"Президент РФ до сих пор не может понять, что настоящие революции нельзя организовать из-за границы".

Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов заявил, что президент РоSSии Владимир Путин до сих пор не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за границы.

Об этом он сказал, комментируя статью Путина изданию Die Zeit.

"Хроническая паранойя Путина об «организации Штатами в Украине государственного переворота» свидетельствует о том, что он, как и любой другой диктатор, не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за границы", - подчеркнул Турчинов.

"Украинский народ, который имеет достоинство и ответственность, ни в 2004, ни в 2013-2014 годах не нуждался во внешней помощи, чтобы доказать свое право самому определять свою судьбу. Я руководил Штабом национального сопротивления во время Революции Достоинства и могу официально подтвердить, что никакой помощи от Соединенных Штатов и ЕС ни материальной, ни организационной мы не получали", - добавил он.

Турчинов отметил, что Украина была благодарна западным демократиям за моральную поддержку и объективное информационное освещение событий на Майдане.

"Но с начала и до конца режиму Януковича противостояли украинские патриоты, которые сбросили тиранию и не дали вернуть страну к неорусской империи, остановив продвижение имперского реваншизма Путина", - подчеркнул он.

Турчинов отметил, что именно роSSийские военные захватили Крым и часть Донбасса, а не украинские граждане, которые не восприняли революцию.

"Придет время и без всякой американской или европейской помощи роSSийская империя так же, как и советская, будет разрушена. На ее руинах возникнут новые независимые государства, а Украина не только вернет временно захваченные территории, но и восстановит все свои исторические границы, уверенно продолжив демократический европейский путь своего развития", - резюмировал он.

Напомним, ранее Путин назвал оккупацию Крыма и войну в Украине следствием "агрессивной политики НАТО".