Зеленский и Меркель провели разговор по случаю Дня памяти жертв Второй мировой войны

"Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись».

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по случаю Дня скорби и памяти жертв Второй мировой войны в Украине, отметив важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины и сохранение памяти о человеческих жертвах.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - отметил Зеленский.

Президент подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости нашей страны.

Канцлер Германии пригласила президента Украины осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Обновлено. Зеленский сообщил, что посетит Германию с рабочим визитом 12 июля. Об этом он сообщил в своем Twitter .

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества", - написал он.

Напомним, ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Германия до сих пор остается в тени Второй мировой войны. Он отметил, что память об этой войне "остается обязанностью для немцев и предостережением для мира".