США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев

Соединенные Штаты Украины призвали РоSSийскую Федерацию прекратить насилие против Украины.

Об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter .

Дипломаты выразили обеспокоенность обстрелами Авдеевки со стороны оккупантов, которые произошли 19 июня.

"Обеспокоены сообщениями о гражданских пострадавших возле собственного дома в результате нарушений режима прекращения огня у Авдеевки 19 июня. Призываем РоSSию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах", - говорится в сообщении.

Стурбовані повідомленнями про цивільного, що постраждав біля власного будинку внаслідок порушень режиму припинення вогню біля Авдіївки 19 червня. Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати та вбивати українців, та взяти участь у мирних переговорах. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 22, 2021

Напомним, в течение субботы, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. РоSSийские оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате чего был ранен местный житель.