Киевский Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда о безальтернативном аресте бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщила пресс-служба суду.

Сегодня коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда от 20 мая, которым было удовлетворено ходатайство Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и "продлена в отношении подозреваемого С. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 18 июля 2021 года включительно".

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 мая 2021 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, Семенченко арестовали 26 марта за создание "частной армии". По версии СБУ , Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконным вооруженным формированием.

Семенченко обвиняют по ч.3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или военной техникой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).

29 апреля Печерский районный суд города Киева оставил Семенченко под стражей без альтернативы внесения залога.

14 мая Семенченко сообщили о подозрении в организации обстрела здания телеканала "112".