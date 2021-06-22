Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Авдеевки роSSийские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Красногоровки враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных нет.

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.