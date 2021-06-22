Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Авдеевки роSSийские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Красногоровки враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных нет.

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
В "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в УкраинеВ "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в Украине
Данилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем видеДанилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем виде
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты 14 раз за сутки нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты 14 раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе
Оккупанты стреляли сегодня у СтарогнатовкиОккупанты стреляли сегодня у Старогнатовки
Оккупанты обстреляли Авдеевку, ранен местный жительОккупанты обстреляли Авдеевку, ранен местный житель
Оккупанты с нарушением линии отвода разместили в оккупированном поселке танкиОккупанты с нарушением линии отвода разместили в оккупированном поселке танки
Оккупанты стреляли около Новоселовки, Золотого и ЛуганскогоОккупанты стреляли около Новоселовки, Золотого и Луганского
Оккупанты не сообщают, где держат незаконно осужденного в Крыму украинца Добринского, - омбудсменОккупанты не сообщают, где держат незаконно осужденного в Крыму украинца Добринского, - омбудсмен
Оккупанты на Донбассе обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометовОккупанты на Донбассе обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометов
Оккупанты девять раз за сутки нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты девять раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе
СНБО анонсировал заседание 18 июня, в повестке дня пять вопросовСНБО анонсировал заседание 18 июня, в повестке дня пять вопросов
Режим Лукашенко преследует медиков, участвовавших в протестах, - Amnesty InternationalРежим Лукашенко преследует медиков, участвовавших в протестах, - Amnesty International
Последние новости
Подгружаем последние новости