Воздушные силы ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

Самолет отремонтирован на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе.

Воздушные силы ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29
МіГ-29
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", передало Воздушным силам ВСУ истребитель МиГ-29МУ1 после капитального ремонта и модернизации.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что самолет успешно совершил испытательные полеты и отбыл к месту дислокации. Работы были выполнены в рамках государственного заказа.

На заводе произвели модернизацию систем и оборудования и продлили ресурсные показатели истребителя. В частности, МиГ-29МУ1 получил новую авионику и капитально отремонтированные двигатели.

"Самолет теперь имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. Это стало возможным благодаря интегрированному в бортовое радиоэлектронное оборудование приемнику системы спутниковой навигации. Кроме того, была проведена замена блока приемника бортовой РЛС, что позволило повысить ее надежность за счет использования новой, более современной элементной базы. Напоследок был расширен спектр частот радиостанции под требования ИКАО", - говорится в сообщении.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Фото: ukroboronprom.com.ua

ГП "ЛГАРЗ" - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для Воздушных сил ВСУ. Истребитель МиГ-29 - основной боевой самолет ВСУ. Многофункциональность истребителя позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, ранее "Укроборонпром" заявил, что готов изготовить вдвое больше вооружения и военной техники из-за эскалации со стороны РФ.

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