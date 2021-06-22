ЕСПЧ обязал РоSSию выплатить 2 млн евро по делу об исчезновении жителей Чечни в 2005 году

Власти РФ нарушили несколько статей Европейской конвенции о защите прав человека, среди которых - право на жизнь.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил почти 2 млн евро компенсации по делу об исчезновении 11 жителей чеченской станицы Бороздиновская в 2005 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд в Страсбурге признал, что роSSийские власти нарушили несколько статей Европейской конвенции о защите прав человека, среди которых - право на жизнь.

По свидетельствам очевидцев и правозащитников, летом 2005 года около 100 военнослужащих батальона "Восток" Минобороны РФ убили пожилого местного жителя и вывезли в неизвестном направлении 11 человек. Большинство военных батальона составляли выходцы из Чечни.

РоSSия проводила расследование самостоятельно. Командование "Востока" все обвинения отвергало.

В октябре 2005 года Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру роты "Востока" Мухади Азиеву - он получил условный срок. Азиева признали виновным в превышении должностных полномочий.

Родственники пропавших обратились в ЕСПЧ . Первое заседание суда по делу состоялось в конце 2006 года.