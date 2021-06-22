Евросоюз дозаказал у Moderna 150 млн доз вакцины от коронавируса

Европейская комиссия договорилась о поставках дополнительных 150 млн доз вакцины от коронавируса Moderna.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере .

"Сегодня мы заказали 150 миллионов дополнительных доз вакцины Moderna. Мы также обеспечили контракт на вакцины нового поколения. Это даст нам необходимую гибкость для закупки адаптированных вакцин от COVID-19, чтобы защищать людей от новых штаммов вируса", - заявила фон дер Ляйен.

Поставка вакцины должна начаться в третьем квартале этого года и продлится в 2022 году.

В ноябре 2020-го Еврокомиссия заказала 160 млн доз вакцины, а в феврале 2021-го - еще 150 млн доз с опцией на 150 млн в 2022 году.

По данным Reuters, именно эту возможность сейчас решила использовать Еврокомиссия.

Препарат коронавируса компании Moderna является мРНК-вакциной, во время клинических исследований продемонстрировавшей эффективность на уровне 90-95%.

Напомним, что в мае Евросоюз подписал третий контракт с фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech на поставку вакцины от коронавируса с конца 2021 до 2023 года. Европа заказала 900 млн доз вакцины (в том числе адаптированной под новые штаммы) с опцией на приобретение еще 900 млн доз.