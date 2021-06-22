Главе наблюдательного совета "Нафтогаза" могут выразить недоверие

Клер Споттисвуд подозревают в нарушении правил корпоративной этики.

Главе наблюдательного совета "Нафтогаза" могут выразить недоверие
Фото: oligarh.media

Издание Kyiv Post в последнем еженедельном Бюллетене корпоративного управления, который делает Андрей Бойцун, один из ключевых авторов украинской корпоративной реформы, описывает кейс «Нафтогаза».

В частности, речь идет о том, что по заявлению главы наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд наблюдательный совет компании инициирует отстранение Юрия Витренко с должности по приказу НАПК.

В своем письме Споттисвуд сказала, что решение «Нафтогаза» об обжаловании приказа НАПК было инициировано лично Витренко, без консультации с руководством или наблюдательным советом.

Она добавила, что сразу обсудила ситуацию с правительством как акционером «Нафтогаза» в лице премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра юстиции Дениса Малюськи.

По словам Споттисвуд, премьер-министр пообещал принять окончательное решение в течение 10 рабочих дней, начиная с 15 июня 2021 года. Она добавила, что Витренко отказался добровольно приостановить свои полномочия на этот период. Споттисвуд созвала внеочередное собрание наблюдательного совета компании, чтобы обсудить его отстранение.

При этом Витренко подчеркнул, что наблюдательный совет не обсуждал с ним информацию о приказе НАПК.

Автор материала отмечает, что на основании вышеупомянутого неясно, является ли заявление Споттисвуд ее собственной позицией или позицией наблюдательного совета «Нафтогаза». Нет никаких доказательств того, что другие члены наблюдательного совета подписываются под этим заявлением или выступают против него. Кроме того, больше никаких новостей о внеочередном заседании наблюдательного совета, которое упоминала Споттисвуд, или о каких-либо решениях наблюдательного совета не поступало.

Кроме того, в материале указывается, что заявление Споттисвуд противоречит официальной позиции компании, опубликованной на сайте «Нафтогаза». Согласно Кодексу этики «Нафтогаза», должностные лица компании «должны избегать любых заявлений и выражения своего мнения, которые могли бы быть истолкованы как официальная позиция компании и повлиять на ее репутацию». Кодекс этики контролируется наблюдательным советом «Нафтогаза». Если заявление Споттисвуд не является заявлением наблюдательного совета или противоречит официальной позиции компании, то комитет по этике совета директоров должен принять меры для оценки такого поведения.

Напомним, на днях стало известно, что глава Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

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