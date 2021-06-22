Правительство не планирует национализации завода "Мотор Сич", - Уруский

Для установления контроля над предприятием государство может войти в его капитал.

Правительство не планирует национализации завода "Мотор Сич", - Уруский
Фото: Макс Требухов

Правительство Украины не планирует проводить национализацию завода по производству авиадвигателей "Мотор Сич".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Uaprom.info.

"Мы не говорим о национализации. Речь идет о контроле государства над стратегическим предприятием", - сказал Уруский.

Ранее представители партии "Слуга народа" говорили о подготовке законопроекта о национализации предприятия. А 23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" государству. Впоследствии суд арестовал 100% акций компании, контроль над которой в течение последних пяти лет пытались установить китайские инвесторы, связанные с фирмой Skyrizon Aircraft Holdings.

По словам Уруского, для установления контроля над предприятием государство может войти в его капитал.

"Я думаю, что будет проведена докапитализация «Мотор Сичи», и в конечном итоге контрольный пакет акций будет у государства", - пояснил он и добавил, что это все пока в стадии обсуждения и анализа.

Вице-премьер также выразил сомнение на счет участия госконцерна "Укроборонпром" в управлении заводом, ссылаясь на то, что он сам находится в стадии трансформации.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО "Мотор Сич" в государственную собственность. Инвесторы предприятия при этом получат компенсации. Секретарь СНБО Алексей Данилов потом объяснил, что речь идет не о национализации, а о "возвращении в собственность украинского народа в соответствии с законодательством".

"Слово "национализация" не было никаким образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которые принимались СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с РоSSийской Федерацией, имеющей непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию о национализации. Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством", - объяснял Данилов.

20 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич". Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования в отношении "Мотор Сичи" по двум направлениям. Первый - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второй - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
В "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в УкраинеВ "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в Украине
Данилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем видеДанилов назвал невозможным выполнение Минских соглашений в нынешнем виде
Блок рекламы


Похожие новости
Курченко потерял контроль над заводами в ОРДЛОКурченко потерял контроль над заводами в ОРДЛО
В Израиле назначили новое правительствоВ Израиле назначили новое правительство
Правительство выделило 800 млн гривен на доплаты МВД в связи с COVID-19Правительство выделило 800 млн гривен на доплаты МВД в связи с COVID-19
Большинство украинцев возлагают ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране на правительство и президентаБольшинство украинцев возлагают ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране на правительство и президента
Рада планирует повысить статус ГоскосмосаРада планирует повысить статус Госкосмоса
Суд отклонил иск Дубилета об отмене национализации ПриватБанкаСуд отклонил иск Дубилета об отмене национализации ПриватБанка
Правительство одобрило постановление Минрегиона о мониторинге безбарьерности объектов и услуг для маломобильных группПравительство одобрило постановление Минрегиона о мониторинге безбарьерности объектов и услуг для маломобильных групп
Экс-директор Севастопольского морзавода назвал ложью информацию об обмене предприятия на "трубопровод Медведчука"Экс-директор Севастопольского морзавода назвал ложью информацию об обмене предприятия на "трубопровод Медведчука"
Ляшко планирует заменить 50% руководящего состава МинздраваЛяшко планирует заменить 50% руководящего состава Минздрава
Правительство упростило процедуру получения субсидий, - ШмыгальПравительство упростило процедуру получения субсидий, - Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости