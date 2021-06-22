НАН предупредила об угрозе быстрого распространения "индийского" штамма в Украине

Нагрузка на больницы будет выше, чем весной.

НАН предупредила об угрозе быстрого распространения "индийского" штамма в Украине
Фото: Макс Требухов

Национальная академия наук предупредила об угрозе быстрого распространения дельта-штамма коронавируса ("индийского") в Украине.

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации в Украине.

"Несмотря на положительную эпидемическую динамику в Украине, обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма «Дельта» в европейских странах. В странах, где этот штамм уже стал доминантным (Великобритания, РоSSия, Португалия), наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики. В остальных странах Европы штамм «Дельта» быстро вытесняет другие. Ожидается, что к концу лета он будет доминировать на всей территории Европы", - говорится в обзоре НАН.

Страны, где "индийский" штамм уже доминирует, последний пик прошли примерно в январе 2021 года, то есть за несколько месяцев до Украины.

Ученые предупреждают, что из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и значительной миграции из РФ штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия.

Нагрузки, создаваемые "индийским" вариантом коронавируса на медицинскую систему в соседней РоSSии, намного больше, чем в Украине во время весеннего пика.

"В Московской области число госпитализаций уже три недели растет на 40% за неделю, а свободными остаются менее 11% коечного фонда. Для сравнения: недельные темпы роста числа госпитализаций в Украине во время мартовско-апрельской волны никогда не превышали 30%, а в г. Киеве превышение отметки в 40% наблюдалось только в течение одной недели на начальном этапе роста", - говорится в обзоре.

Но пока "индийский" штамм еще не получил широкого распространения в Украине, заболеваемость продолжит падать. По оценкам НАН, это будет происходить еще несколько недель.

"Среднее репродуктивное число для Украины равно 0.62. Учитывая равномерность и стабильность темпов падения по всей территории Украины, уменьшение количества новых выявлений ожидается в течение еще нескольких недель, а среднее количество новых заражений снизится до средних значений 400-600 в день в течение следующих двух недель", - говорится в прогнозе.

Напомним, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения Украины должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений на миграцию между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-штамм коронавируса.

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