Сологуба завтра могут уволить с поста заместителя главы НБУ

Срок контракта с ним истекает в июле этого года.

Сологуба завтра могут уволить с поста заместителя главы НБУ
Фото: Сергей Нужненко

Совет Национального банка планирует уволить Дмитрия Сологуба с должности заместителя главы правления Национального банка Украины.

По информации LB.ua, соответствующее решение может быть принято на заседании совета НБУ 23 июня. Источники издания сообщили, что представление на увольнение Сологуба глава НБУ Кирилл Шевченко подал несколько недель назад.

На должность заместителя главы НБУ Сологуб был назначен с 1 марта 2015 года. Срок шестилетнего контракта с ним заканчивается 11 июля 2021 года.

В сентябре прошлого года Сологуб заявил, что не собирается продолжать работу в НБУ после окончания контракта.

Сологуб является одним из двух заместителей главы НБУ, работает еще со времен предыдущего главы правления Якова Смолия. Второй является Екатерина Рожкова. Ее, по данным источников LB.ua, увольнять пока не собираются, поскольку ее контракт истекает не в этом году, а в 2025.

И у Рожковой, и у Сологуба были определенные сложности с Советом НБУ. 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. 6 октября стало известно, что Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

15 октября источника LB.ua сообщили, что на заседании Совета Нацбанка готовятся рассмотреть вопрос об увольнении первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой. Однако заседание отменили за несколько часов до начала, объяснив это техническими причинами.

Затем правление Нацбанка лишило Рожкову большинства полномочий, но не уволило. Полномочия по регулированию банковской сферы отошли непосредственно к главе НБУ Кириллу Шевченко.

18 января Печерский районный суд Киева отказал заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий.

В апреле 2021 года Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб выиграли в Окружном административном суде Киева дела против Совета НБУ и отменили выговоры и выражение им недоверия. Совет НБУ подал апелляции.

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