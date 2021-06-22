КИУ назвал 10 "парламентских гениев" среди депутатов монобольшинства

"Слуги народа" регистрируют десятки законопроектов, не имеющих отношения ни к их образованию, ни к предыдущей профессиональной деятельности.

Комитет избирателей Украины проанализировал законодательные наработки народных депутатов монобольшинства. По оценке КИУ, часть "Слуг народа" фактически работают в формате "парламентских гениев".

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Речь идет о депутатах, регистрирующих десятки разноплановых законопроектов, которые при этом не имеют никакого отношения ни к их образованию, ни к предыдущей профессиональной деятельности. Парламентарии предлагают законопроекты, которые не соответствуют их направлению работы в Раде и не согласуются со сферой деятельности парламентских комитетов, членами которых они являются.

"Представление законопроектов на произвольную тематику приводит к росту числа законодательного спама в Раде и противоречит принципам работы, которым должен отвечать парламент", - пояснили в КИУ. По мнению Комитета, нардепам стоит сосредоточиться на конкретных направлениях работы, отвечающих их пребыванию в том или ином парламентском комитете, а не регистрировать инициативы из совершенно разных общественно-политических сфер.

Среди примеров такой деятельности:

1. Николай Тищенко (в прошлом ресторатор) зарегистрировал ряд законопроектов по судебной и правоохранительной реформам. Предложил изменения к Закону "О судоустройстве и статусе судей", изменения в Конституцию Украины относительно назначения на должность директора НАБУ, а также ряд изменений в Земельный кодекс.

2. Сергей Штепа (ранее свадебный фотограф) инициировал изменения к Закону "Об оперативно-разыскной деятельности" (относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы). Также нардеп предложил изменения по усилению защиты лесов и предотвращению пожаров, а также выступил с предложением об упорядочении акцизного налога.

3. Жан Беленюк (украинский борец) предложил изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога. Инициировал изменения к Закону "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" и Кодексу Украины об административных правонарушениях.

4. Евгений Брагарь, являющийся членом Комитета по вопросам свободы слова, зарегистрировал изменения в Налоговый кодекс относительно оценки объектов недвижимости, предложил усовершенствовать прохождение военной службы и инициировал изменения к Закону "О противоминной деятельности в Украине".

5. Юрий Корявченков (актер 95 квартала) стал автором изменений к закону «О столице Украины - городе-герое Киеве », а также закону о местном референдуме. Предложил усовершенствовать самоуправление медицинских профессий в Украине и улучшить качество пищевых продуктов.

6. Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") стал соавтором проекта закона об оптимизации работы Верховной Рады, урегулированию задолженности за потребленные энергоносители и о сохранении лесов.

7. Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал 95") инициировал законопроекты о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, изменения к Закону "Об основах внутренней и внешней политики", законопроект по оснащению пожарно-спасательных подразделений ГСЧС.

8. Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") предложила изменения по определению системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог, а также изменения в законодательство о деятельности Службы безопасности и разведывательных органов.

9. Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") зарегистрировала изменения к Закону "О местном самоуправлении в Украине", относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров, а также об ответственном обращении с домашними и дикими животными.

10. Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") подал законопроект о государственном регулировании космической деятельности, зарегистрировал изменения к Закону "Об автомобильном транспорте" (относительно запрета акустического насилия), изменения к закону "О жилищно-коммунальных услугах" (относительно предотвращения возникновения и распространения COVID-19 ), а также законопроект о создании военно-гражданских администраций.

"Болезнь парламентских гениев особенно распространена среди народных депутатов, которые работают в Верховной Раде впервые. Довольно часто молодые политики несерьезно относятся к законодательной работе, ставя свою подпись под непонятными для них инициативами. Народные депутаты должны работать, ориентируясь на профильный комитет, в который входят, а не регистрировать десятки сомнительных по качеству документов на произвольную тематику. В результате выглядит парадоксально, когда депутат из Комитета образования регистрирует законопроекты в военной сфере, а член Комитета свободы слова предлагает механизмы снижения тарифов. Однако, кроме непрофессионализма, эта история может свидетельствовать и об определенных лоббистских интересах, которые могут стоять за регистрацией тех или иных инициатив", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее Комитет избирателей назвал ТОП-10 самых продуктивных парламентариев. Так, пока 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона. Согласно данным мониторинга, среди ТОП-10 самых продуктивных парламентариев - исключительно члены фракции "Слуга народа".