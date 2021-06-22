Черное море не должно быть "роSSийским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - Данилов

Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве со странами-членами НАТО.

Черное море не должно быть "роSSийским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - Данилов
Фото: Макс Требухов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Черное море никогда не было и не должно быть "роSSийским озером".

Об этом Данилов написал в фейсбуке.

Вчера во время торжественного приема по случаю прибытия эсминца HMS Defender (D36) Королевского военно-морского флота Великобритании в порт Одессы, куда я имел честь быть приглашенным, получил уникальный подарок. Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть «роSSийским озером», как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору", - рассказал Данилов.

Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь СНБО добавил, что имел возможность посмотреть отработки маневров по освобождению захваченного в ходе учений HMS Defender. По его словам, военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ, пехотинцы Королевских ВМС Великобритании и Корпуса морской пехоты США продемонстрировали высокопрофессиональные навыки взаимодействия и командной работы.

"Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнерами - странами-членами НАТО!", - отметил Алексей Данилов.

Напомним, 21 июня Украина и Великобритания подписали Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и постройку двух баз ВМС Украины.

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