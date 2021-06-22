Турция ослабит карантинные ограничения с 1 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит смягчать ограничения, введенные для сдерживания коронавирусной болезни. Об этом пишет ЕП.
Отмена локдауна
По результатам заседания правительства Эрдоган объявил об отмене с 1 июля локдаунов, которые вводились по воскресеньям, и комендантского часа в будни.
Турция также вернется к нормальному режиму работы в учреждениях и организациях с 1 июля. В июле также будут отменены ограничения междугородних поездок и ограничения городского общественного транспорта.
В начале июня Турция смягчила некоторые меры борьбы с коронавируса, поскольку количество новых случаев в стране упала после 17-дневного локдауна.
Президент Эрдоган призвал жителей страны делать прививки от covid-19.
«На сегодняшний день количество доз вакцин, которые мы ввели, достигло 43 миллионов», — сказал он, добавив, что хочет, чтобы Турция стала одной из первых стран, которая преодолела пандемический кризис с наименьшим ущербом.
Напомним
Ранее Турция разрешила въезд туристам из Украины, однако перед вылетом необходимо заполнить специальную форму на сайте турецкого Минздрава.
Кроме того, покупая авиабилеты, пассажирам следует учитывать, что в стоимость поездки необходимо закладывать туристическую страховку в Турцию, которая покрывает лечение, в том числе, от covid-19, и сдачу двух ПЦР-тестов (один для въезда в Турцию, второй — по возвращении в Украину).
Цена одного ПЦР-теста составляет около 1000 грн. Анализ по возвращении в Украину можно не сдавать, однако тогда необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.