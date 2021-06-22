Турция ослабит карантинные ограничения с 1 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит смягчать ограничения, введенные для сдерживания коронавирусной болезни. Об этом пишет ЕП.

Турция ослабит карантинные ограничения с 1 июля
Фото: slovoidilo.ua

Отмена локдауна

По результатам заседания правительства Эрдоган объявил об отмене с 1 июля локдаунов, которые вводились по воскресеньям, и комендантского часа в будни.

Турция также вернется к нормальному режиму работы в учреждениях и организациях с 1 июля. В июле также будут отменены ограничения междугородних поездок и ограничения городского общественного транспорта.

В начале июня Турция смягчила некоторые меры борьбы с коронавируса, поскольку количество новых случаев в стране упала после 17-дневного локдауна.

Президент Эрдоган призвал жителей страны делать прививки от covid-19.

«На сегодняшний день количество доз вакцин, которые мы ввели, достигло 43 миллионов», — сказал он, добавив, что хочет, чтобы Турция стала одной из первых стран, которая преодолела пандемический кризис с наименьшим ущербом.

Напомним

Ранее Турция разрешила въезд туристам из Украины, однако перед вылетом необходимо заполнить специальную форму на сайте турецкого Минздрава.

Кроме того, покупая авиабилеты, пассажирам следует учитывать, что в стоимость поездки необходимо закладывать туристическую страховку в Турцию, которая покрывает лечение, в том числе, от covid-19, и сдачу двух ПЦР-тестов (один для въезда в Турцию, второй — по возвращении в Украину).

Цена одного ПЦР-теста составляет около 1000 грн. Анализ по возвращении в Украину можно не сдавать, однако тогда необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.

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