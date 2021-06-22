Переселение экс-чиновников с госдач может обойтись бюджету в миллионы гривен, - Bihus.info

Арендаторы вкладывались в ремонт, стоимость которого должны были зачесть в дальнейшую оплату за аренду домов.

Проведение аудита государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице и переселение из них бывших чиновников может обойтись бюджету в десятки миллионов гривен. Это вызвано тем, что лица, попавшие в список на выселение, претендуют на денежные компенсации, говорится в материале Bihus.info.

Самую большую компенсацию может получить руководитель Минздрава времен Виктора Януковича Раиса Богатырева. Ее дом в Конча-Заспе имеет площадь 641 кв. метр и принадлежит к самому высокому классу комфортности. Согласно прайсу, в 2020 году аренда такого дома должна стоить почти 200 000 гривен в месяц без стоимости коммунальных услуг.

Дача Богатыревой
Фото: Bihus.info
Дача Богатыревой

"Однако по инвестиционному договору Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн грн, и эти средства должны быть учтены в счет будущей аренды. По состоянию на 2021 год бывшая руководительница МЗ "потратила" только 7 млн, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 млн грн разницы", - утверждают журналисты.

Инвестиционные договоры заключали почти все жители Конча-Заспы. Официально дачный комплекс "Конча-Заспа" долг перед арендаторами не признает и отчитывается об обратной задолженность части жителей за аренду. По их подсчетам, по полмиллиона гривен должны экс-министр угольной промышленности Виктор Тополев и эск-нардеп Давид Макарьян, почти по 150 тыс. грн - бывший вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-генпрокурор Святослав Пискун.

На еще одном участке с государственными дачами в Пуще-Водице выселение, по данным журналистов, имеет юридические сложности: часть домов уже выведена из госсобственности и была приватизирована.

"Сейчас непонятны алгоритм выселения арендаторов, судьба президентской дачи, где живет Владимир Зеленский и которая сейчас является единственной госдачей, полностью содержащейся за бюджетные средства, и судьба земельных участков под этой недвижимостью", - подытожили журналисты.

Напомним, что 14 мая президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

24 мая в элитных поселках под Киевом начался аудит госдач, а СМИ обнародовали список "кандидатов на выселение".

Как отмечали СМИ, "для выселения экс-чиновникив, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий". Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях. В частности, в апреле дом в Конче-Заспе освободил отстраненный от должности главы Конституционного Суда Александр Тупицкий, хотя договор с ним расторгли еще осенью 2020 года. Он 5 месяцев не платил за пользование госдачей и 6 месяцев - за коммуналку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июне, что первые 20 бывших топ-чиновников, арендовавших жилье в Конча-Заспе и Пуще-Водице, выезжают из резиденций.

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