Украина рассмотрит целесообразность ограничений на пересечение границы ввиду "индийского" штамма

Вариант "дельта" может вызвать новую волну ковида в Украине.

Украина рассмотрит целесообразность ограничений на пересечение границы ввиду "индийского" штамма
Фото: dpsu.gov.ua

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения Украины подготовят предложения по целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений на миграцию между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-штамм коронавируса ("индийский").

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам еженедельного совещания по вопросам COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания сказал, что количество больных коронавирусом в Украине очень низкое. "Активных больных сегодня 25 120. Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 тысяч", - сообщил он.

Вместе с тем участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины, которая на прошлой неделе предупредила об угрозе новой вспышки из-за штамма "дельта". Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм "альфа" ("британский"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

По оценкам ВОЗ, штамм "дельта" обнаружили уже в 92 странах мира, и он становится доминантным в мире.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже готовится к возможному появлению "индийского" штамма COVID-19.

"Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2628000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день", - сказал он на пресс конференции в рамках форума "Украина 30. Здоровая Украина" перед совещанием у президента.

Напомним, что в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили около 1,7 млн человек, из них завершили вакцинацию примерно 360 тысяч.

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