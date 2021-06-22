В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран

Об участии в учениях официально объявил Шестой флот США.

В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран
Фото: armyinform.com.ua

В украинско-американских учениях в черноморском регионе Sea Breeze-2021 - наибольшее в истории учений количество стран-участниц: 32 страны с 6 континентов.

Об этом сообщает посольство США в Украине в твиттере.

По данным посольства, в учениях них участвуют 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Также сообщается, что Шестой флот США, штаб-квартира которого расположена в итальянском Неаполе, официально объявил о своем участии в совместном украинско-американском ежегодном военном учении SeaBreeze-2021.

Как отмечают в посольстве, общие учения повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе.

Sea Breeze - международные военные учения, которые проводят на территории Украины начиная с 1997 года.

В этом году учения запланированы на период с 28 июня по 10 июля.

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