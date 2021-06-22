Ляшко анонсировал кабинет пациента в "Дії" и льготы за прохождение медосмотров

Пациентов будут стимулировать абонементами в спортзалы и бассейны.

Ляшко анонсировал кабинет пациента в "Дії" и льготы за прохождение медосмотров
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

В государственном приложении "Дія" в этом году должен появиться кабинет пациента. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, благодаря этому инструменту государство получит доступ к информации о прохождении пациентами скрининговых программ, а человек сможет следить за графиком проведения обследований.

Кроме того, государство собирается стимулировать семейных врачей назначать такие скрининговые программы, а людей - проходить их.

"Министерство здравоохранения совместно с министерством цифровой трансформации запускает "Кабинет пациента", который позволит в цифровом формате в приложении "Дія" четко отмечать все медицинские осмотры, их результаты, их динамику. По результатам этих обзоров - мотивировать как семейного врача, так и человека, вводя определенные льготы, компенсации для здоровых людей, для тех, кто следит за своим здоровьем", - сказал Ляшко во время форума "Украина 30. Здоровая Украина".

Мотивационные пакеты еще готовятся, но для эксперимента с 1 сентября семейным врачам начнут доплачивать за процент охвата прививками от кори, паротита и краснухи.

Для пациентов стимулом могут быть абонементы в спортзалы или бассейны, сказал Ляшко.

"Мы вводим общую ответственность как врача, который должен общаться с человеком, который подписал с ним декларацию, так и человека, который должен отслеживать состояние своего здоровья и общаться по прохождению скрининговых программ. [Пациент] каждые два года должен проходить скрининг рака молочной железы. Если ему не предложили - будет пуш-сообщение, надо будет с семейным врачом пообщаться. А у нас система будет анализировать, какие врачи предложили и какой процент прошел", - сказал министр.

Он надеется, что кабинет пациента в "Дії" появится осенью 2021 года.

Напомним, что на сегодняшнем форуме Зеленский анонсировал программу "Здоровая Украина", которая предусматривает введение регулярной проверки состояния здоровья для граждан старше 55 лет.

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