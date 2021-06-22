Согласно Индексу устойчивого развития Украина занимает 36-е место — ООН

Украина заняла 36-е место среди 165-ти стран в рейтинге устойчивого развития от ООН и Фонда Bertelsmann. Об этом говорится в официальном отчете организаций.

Фото: apostrophe.ua

Позиция Украины

Украина показала прогресс в 10-ти из 17-ти целей, которые определяют устойчивое развитие страны. Самые значительные результаты были достигнуты в «повсеместной ликвидации бедности во всех ее формах». Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции.

Украина опередила Грецию, Израиль, Люксембург и РоSSию, однако находится ниже Австралии, Сербии, Мальты и США .

Список возглавили Финляндия, Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

Контекст

Слова «устойчивое развитие» стали популярными в современном дискурсе, но их значение и история остаются неизвестными для многих. Несмотря на это, даже стратегические документы и бюджет Украины учитывают эту концепцию.

Также там отмечается, что коронакризис негативно влияет на мировое устойчивое развитие — впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года. Спад обусловлен в значительной степени увеличением уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии covid-19.