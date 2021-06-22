Погибшие накануне роSSийские наемники подорвались на собственных минах, - штаб ООС

Оккупанты утверждают, что их обстреляли украинские войска.

Погибшие накануне роSSийские наемники подорвались на собственных минах, - штаб ООС
Фото: Владислав Мусиенко

РоSSийские гибридные силы понесли потери 21 июня в районе поселка Лозовое Донецкой области из-за подрыва на собственных минах. Об этом сообщил Виталий Саранцев, начальник пресс-службы Операции Объединенных сил, передает Радио Свобода.

"Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований РоSSийской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того, чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа - и так же попала на собственное минное поле", - уточнил Саранцев.

По его словам, взрывы произошли из-за того, что гибридные силы РоSSии хаотично минируют неподконтрольные Украине территории как противопехотными минами, так и средствами дистанционного минирования.

Представитель штаба ООС подчеркнул, что украинские бойцы соблюдают режим тишины и не ведут огонь в сторону роSSийских гибридных сил.

21 июня подконтрольные группировке "ДНР" СМИ обвинили Украину в минометном обстреле района Лозового. По их информации, трое боевиков убили, еще один получил тяжелые ранения. Впоследствии, при попытке эвакуации, погиб еще один боевик, а четверо были ранены.

По информации штаба ООС, за минувшие сутки оккупанты 14 раз нарушили "тишину" на Донбассе.

Напомним, в мае на оккупированной части Донецкой области УАЗ с пьяными боевиками подорвался на собственной противотанковой мине.

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