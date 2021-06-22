Мэр Ивано-Франковска объявил "охоту на граффитчиков" с премией 10 тысяч гривен

"Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать".

Мэр Ивано-Франковска объявил "охоту на граффитчиков" с премией 10 тысяч гривен
Фото: 44.ua

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил "охоту на граффитчиков" и пообещал 10 тысяч гривен премии.

"Хуже всего в граффити, которые «украшают» заборы и фасады в городе, даже не то, что это хулиганство. А то, что каждый второй случай - это реклама наркотиков ... Кто поймает граффитчика - даем 10тысяч гривен премии. Муниципалы, полиция, безразлично. Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать", - написал мэр в фейсбуке во вторник, 22 июня.

Поводом для "охоты" стало резонансное ДТП, в котором водитель под наркотиками сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе.

"Поэтому надо ловить, фотографировать, и наказывать", - заявил Марцинкив.

Напомним, в 2020 году мэр Киева Виталий Кличко застукал на горячем двух граффитчиков, которые рисовали на стене одного из домов, и устроил им воспитательную беседу.

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