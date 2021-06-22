Зеленский: в Украине установят 10 тысяч спортивных площадок

75% украинцев не занимаются регулярно физической активностью.

Президент Владимир Зеленский объявил о начале всеукраинской программы "Активные парки", в рамках которой планируется по всей Украине установить 10 тысяч спортивных площадок для занятий спортом и физкультурой.

Об этом он сообщил на форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник, 22 июня.

Фото: Всеукраинский форум Украина 30

"К сожалению, около 75% украинцев не занимаются регулярно какой-либо физической активностью. Это происходит по разным причинам, в том числе и из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры, удобной, современной, и, важно, - бесплатной, и еще более важно, чтобы рядом с домом. Изменить это должна наша составляющая программы - создание активных парков и спортивных площадок по всей Украине", - сказал Зеленский.

На каждом тренажере планируют разместить QR-код, по которому можно узнать, какие упражнения на нем можно выполнять.

Активные парки, как обещают, будут соответствовать международным стандартам безбарьерного пространства.

Напомним, что другой составляющей программы "Здоровая Украина" будет введение регулярной проверки состояния здоровья для граждан старше 55 лет.

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