Зеленский анонсировал введение чекапов здоровья для украинцев от 55 лет

Президент презентовал программу "Здоровая Украина".

Зеленский анонсировал введение чекапов здоровья для украинцев от 55 лет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал программу "Здоровая Украина" в рамках форума "Украина 30".

Программа была разработана специалистами Офиса президента, Минздрава, министерства молодежи и спорта и Министерства образования и науки, сообщил президент.

Программа, по словам Зеленского, охватывает все возрастные категории и группы населения и направлена на достижение главной цели - украинцы должны жить дольше.

"Средняя продолжительность жизни украинцев составляет 72 года - это 115 место в мире. Численность населения уменьшается ежегодно", - констатировал президент.

По его мнению, для исправления ситуации нужно популяризировать здоровый образ жизни с детства. Для школьников анонсировали модель "здоровой школы", включая новую концепция уроков физкультуры и реформу питания в школах, а также популяризацию спортивных кружков.

Для взрослого населения введут программу, направленную на снижение количества преждевременных смертей. 85% преждевременных смертей наступают в результате онкологии и болезней кровообращения.

"Для лиц старше 55 лет будут проводиться полные медицинские обследования, так называемые чекапы, раз в год или раз в два", - пообещал президент.

Он добавил, что также разрабатывают бесплатную и удобную спортивную инфраструктуру. Активные парки и спортивные площадки собираются оснастить по всей стране. Помогать тренироваться виртуально будут звезды спорта, кино и телевидения, добавил президент. Посмотреть видео тренировок можно будет с помощью смартфонов и QR-кодов.

Напомним, в ноябре Зеленский анонсировал разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий.

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