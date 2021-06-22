Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко за украинский флаг
На данный момент не существует правил ассамблеи, которые бы запрещали демонстрацию государственной символики.
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы закрыл производство, начатое весной из-за якобы нарушения правил ассамблеи со стороны украинского депутата Алексея Гончаренко.
Об этом Гончаренко сообщил в своем телеграм-канале.
"Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по второй жалобе относительно меня, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин - убийца?" к госпоже Меркель. Никаких санкций не будет", - написал депутат.
Гончаренко напомнил, что во время выступления на весенней сессии он продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный роSSийскими пулями на Донбассе. После чего президент Дамс прервал украинского делегата и пригрозил лишить слова. Второе дело касалось вопроса к канцлеру Германии Ангеле Меркель о том, считает ли она роSSийского президента Владимира Путина "убийцей".
По итогам обсуждения на закрытом заседании профильный комитет признал, что украинский парламентарий не нарушал правил, когда решил развернуть в зале заседаний флаг Украины, пишет "Европейская правда".
На данный момент не существует правил ассамблеи, которые бы запрещали демонстрацию государственной/национальной символики.
"К сожалению, санкции по жалобе Толстого за оскорбление его и Путина остаются в действии, на этой сессии у меня не будет слова, но я продолжаю работу в комитетах и кулуарах", - добавил украинский депутат.
Напомним, в январе Алексей Гончаренко разместил на своем ютуб-канале видео, записанное в сессионном зале ПАСЕ. В нем Гончаренко назвал Путина убийцей, а главу роSSийской делегации Петра Толстого - его пособником. После этого Гончаренко лишили права голоса на три месяца.