Памятник Шевченко в Копенгагене раскрасили в роSSийский триколор.

Вероятно, это произошло накануне футбольного матча Дания-РоSSия.

В столице Дании неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко,, раскрасив его в цвета роSSийского флага.

Об этом сообщает посольство Украины в Дании.

"Вероятно в ночь на понедельник, 21 июня 2021 года, накануне футбольного матча Дания-РоSSия, был осквернен памятник украинскому гению - Тарасу Григорьевичу Шевченко в г.Копенгаген. Великий Кобзарь был раскрашен в роSSийский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы роSSийской пропаганды", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Фото: facebook.com/UkrEmbassyDK

В посольстве категорически осудили это проявление вандализма и назвали его провокацией против Украины.

"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что роSSийская агрессия против Украины реальна. Никакой «гражданской» войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира", - отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

Посольство Украины обратилось в правоохранительные органы Дании с требованием начать немедленное расследование и наказать виновных.

Добавим, что на Евро-2020 сборная РоSSии крупно проиграла Дании - 4:1 и выбыла из чемпионата.

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