Новоизбранный президент Ирана отказался от встречи с Байденом

Раиси призвал США немедленно вернуться к соглашению 2015 года и отменить все наложенные ранее на Иран санкции.

Новоизбранный президент Ирана отказался от встречи с Байденом
Ібрагім Раісі
Фото: ЕРА/UPG

Новоизбранный президент Ирана Ибрагим Раиси отказался от возможной встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Соответствующее заявление новый иранский лидер сделал в понедельник, 21 июня, во время пресс-конференции в Тегеране, передает DW.

По словам Раиси, именно США стали нарушителем заключенного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном, выйдя из него в одностороннем порядке.

Президент Ирана призвал Вашингтон немедленно вернуться к соглашению 2015 года и отменить все наложенные ранее на Иран санкции. Кроме того, Раиси отметил, что программа баллистических ракет Ирана не подлежит обсуждению.

По результатам проведенных в последние выходные выборов, Раиси получил почти 62% голосов. Его предшественник Хасан Роухани, которого политологи считают сторонником умеренной внешнеполитической линии, не смог снова баллотироваться после двух сроков пребывания у власти.

Сам Раиси с 2019 года находится под санкциями США. Введение санкций против Раиси действующая тогда американская администрация объяснила его причастностью к нарушениям прав человека в Иране. Раиси, в частности, был причастен к массовым казням политических заключенных в конце ирано-иракской войны в 1988 году. Тогда он вынес смертные приговоры в отношении пяти тысяч человек. Однако сам Раиси заверил, что он сделал это как "защитник прав человека".

Наблюдатели прогнозируют, что избрание Раиси осложнит диалог между США и Ираном. Сейчас этот ультраконсервативный политик также рассматривается как возможный преемник верховного духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, в 2018 году администрация действующего тогда президента Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерного соглашения с Ираном и снова ввела санкции против Ирана. В ответ на это Иран стал нарушать условия соглашения по объемам хранения и степени обогащения урана, определенной заключенным в 2015 году соглашением.

Преемник Трампа Джо Байден, по его собственным словам, готов вернуться к соглашению, однако при условии, что Иран сначала тоже вернется к выполнению своей части соглашения.

В июне МАГАТЭ сообщило, что Иран превысил разрешенный объем обогащенного урана в 16 раз. Всего страна располагает более 3,2 тысячи килограммов урана, обогащенного до разного уровня.

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