В США пятерых человек уличили в незаконном экспорте оружия в РоSSию

В США пять человек обвиняются в сговоре с целью незаконного экспорта оборонных изделий в РоSSию. Им инкриминируют вывоз тепловизионных прицелов и очков ночного видения без лицензии, говорится в сообщении Департамента юстиции.

По данным следствия, 59-летняя Елена Шифрин из Манделейна (Иллинойс) и 55-летний Владимир Придача из Воло (Иллинойс) четыре года совершали противоправные сделки с вооружением. 17 июня их арестовали. Обвиняемые приобрели десятки тепловизоров, большинство из которых стоит 5-10 тысяч долларов.

Трое других обвиняемых - 45-летний гражданин РоSSии Борис Полосин, 52-летний гражданин Израиля Владимир Гохман, 39-летний гражданин Израиля Игорь Панчерников - проживали в Калифорнии.

Обвиняемые якобы приобрели оружие под вымышленными именами и уверяли продавцов, что не собираются его экспортировать. После этого оружие передавали сообщникам в РоSSии. В экспортных декларациях были указаны другие товары.

Всем пятерым объявлено подозрение в заговоре с целью нарушения закона о контроле за экспортом вооружения, и в случае признания их вины, им грозит до 20 лет лишения свободы. Им также инкриминируют сговор с целью контрабанды и подделку экспортных деклараций, что карается лишением свободы до пяти лет.

Напомним, что в июне СБУ предотвратила вывоз из Украины за границу деталей к военной технике. Контрабандист хотел вывезти прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров.