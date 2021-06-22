В США пятерых человек уличили в незаконном экспорте оружия в РоSSию

Среди обвиняемых - двое американцев, один россиянин и два гражданина Израиля.

В США пятерых человек уличили в незаконном экспорте оружия в РоSSию
Фото: Politico

В США пять человек обвиняются в сговоре с целью незаконного экспорта оборонных изделий в РоSSию. Им инкриминируют вывоз тепловизионных прицелов и очков ночного видения без лицензии, говорится в сообщении Департамента юстиции.

По данным следствия, 59-летняя Елена Шифрин из Манделейна (Иллинойс) и 55-летний Владимир Придача из Воло (Иллинойс) четыре года совершали противоправные сделки с вооружением. 17 июня их арестовали. Обвиняемые приобрели десятки тепловизоров, большинство из которых стоит 5-10 тысяч долларов.

Трое других обвиняемых - 45-летний гражданин РоSSии Борис Полосин, 52-летний гражданин Израиля Владимир Гохман, 39-летний гражданин Израиля Игорь Панчерников - проживали в Калифорнии.

Обвиняемые якобы приобрели оружие под вымышленными именами и уверяли продавцов, что не собираются его экспортировать. После этого оружие передавали сообщникам в РоSSии. В экспортных декларациях были указаны другие товары.

Всем пятерым объявлено подозрение в заговоре с целью нарушения закона о контроле за экспортом вооружения, и в случае признания их вины, им грозит до 20 лет лишения свободы. Им также инкриминируют сговор с целью контрабанды и подделку экспортных деклараций, что карается лишением свободы до пяти лет.

Напомним, что в июне СБУ предотвратила вывоз из Украины за границу деталей к военной технике. Контрабандист хотел вывезти прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров.

Также он пытался вывезти в одну из стран Евросоюза устройство для контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Зеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его проситьЗеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его просить
В "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в УкраинеВ "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народовРоSSияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов
В Германии по подозрению в шпионаже на РоSSию арестовали роSSийского ученогоВ Германии по подозрению в шпионаже на РоSSию арестовали роSSийского ученого
СНБО дополнительно проверит трех человек из списка санкций против "воров в законе"СНБО дополнительно проверит трех человек из списка санкций против "воров в законе"
Маркарова назвала "Северный поток-2" одним из видов оружия РоSSииМаркарова назвала "Северный поток-2" одним из видов оружия РоSSии
Лидеры НАТО призывают РоSSию прекратить дестабилизацию УкраиныЛидеры НАТО призывают РоSSию прекратить дестабилизацию Украины
СБУ уличила военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия из частиСБУ уличила военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия из части
Лидеры G7 в итоговом заявлении призвали РоSSию вывести войска из Донбасса и КрымаЛидеры G7 в итоговом заявлении призвали РоSSию вывести войска из Донбасса и Крыма
Большинство украинцев считают РоSSию виновной в начале войны на Донбассе и нежелании ее завершатьБольшинство украинцев считают РоSSию виновной в начале войны на Донбассе и нежелании ее завершать
Евросоюз прямо назвал РоSSию стороной конфликта на ДонбассеЕвросоюз прямо назвал РоSSию стороной конфликта на Донбассе
В Днепропетровской области СБУ разоблачила группу из более чем 100 человек, которые выступают за "восстановление СССР"В Днепропетровской области СБУ разоблачила группу из более чем 100 человек, которые выступают за "восстановление СССР"
Последние новости
Подгружаем последние новости