Оккупанты 14 раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Оккупанты 14 раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня нет, сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Красногоровки роSSийские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, около Песков роSSийско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Водяного на Приазовье противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майорска роSSийские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00 22 июня зафиксировано уже три нарушения режима прекращения огня. Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Авдеевки роSSийские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В районе населенного пункта Марьинка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ", - сообщает пресс-центр.

Напомним, в субботу, 19 июня, оккупанты обстреляли Авдеевку, ранен местный житель.

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