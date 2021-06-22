Кулеба рассказал про последний шаг заключения ЗСТ с Турцией

Кулеба рассказал про последний шаг заключения ЗСТ с Турцией

Для заключения Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией осталось сделать последний шаг, однако он является самым чувствительным и требует компромисса от обеих сторон.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал сегодня во время общения с журналистами по итогам дипломатического форума в Анталии, передает Укринформ.

"Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чуствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки", – сказал Кулеба.

В то же время министр выразил убеждение, что результат, который принесет нашим странам заключение Соглашения о свободной торговле, компенсирует все сделанные уступки.

"Наша делегация готова прибыть в Анкару для осуществления дальнейшего продвижения в направлении финализации соглашения. Потому что мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь договориться . Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежному шаге", – добавил министр.

Как сообщалось, в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял, что Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией будет подписано в ближайшее время, хотя переговорный процесс в рамках его подготовки продвигается непросто.

Перед этим, в сентябре 2020 года, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Тарас Качка заявлял, что Украина и Турция перезагрузили переговорный процесс по соглашению о свободной торговле и договорились разработать новые предложения, полностью обновив текст в части, касающейся тарифных обязательств. По его словам, текст документа полностью обновился, в частности, в части, касающейся тарифных обязательств.



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