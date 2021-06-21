Фирташ "категорически отвергает" обвинения СНБО

Бизнесмен Дмитрий Фирташ "категорически отвергает обвинения", о которых говорилось в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно введения против него санкций.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на заявление адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, распространенное американской адвокатской фирмой Davis Goldberg&Galper PLLC.

"Фирташ не получил предупреждения и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отвергает обвинения, которые, по его мнению, неверны", - говорится в заявлении.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны решил ввести максимальный комплект санкций против роSSийского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против Фирташа ввели за поставку сырья, идущего на военные предприятия РоSSии.

Дмитрий Фирташ был, среди прочего, прямым владельцем предприятия "Крымский титан", находящегося в ныне оккупированном Крыму и перерегистрированного по роSSийскому законодательству, до 2016 года. Компания живет и по украинским законам - пользуется льготами крымской "свободной экономической зоны", которую ввели с начала оккупации.