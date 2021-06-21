Украина договорилась с Великобританией о совместном производстве военных кораблей
Британское правительство пообещало помочь с развитием ВМС Украины.
Украина и Великобритания в понедельник, 21 июня, подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", - говорится в сообщении.
Церемония подписания меморандума состоялась на борту ракетного эсминца HMS Defender в Одессе.
Напомним, что в марте 2021 года британский военный атташе Тим Вудс в интервью "Дню" рассказывал, что Великобритания будет помогать Украине строить ракетные катера.
"Они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит скорость в 40 узлов. На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит в том числе от того, какие ракеты нужны. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании. Но это будут ракеты нового класса, спроектированные специально для Украины британской промышленностью", - рассказывал он.
Четыре катера будут построены в Великобритании, еще четыре - в Украине.
По его словам, строительство первого корабля может стартовать уже в начале 2022 года.