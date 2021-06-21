Украина договорилась с Великобританией о совместном производстве военных кораблей

Британское правительство пообещало помочь с развитием ВМС Украины.

Украина договорилась с Великобританией о совместном производстве военных кораблей
Фото: mil.gov.ua

Украина и Великобритания в понедельник, 21 июня, подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", - говорится в сообщении.

Церемония подписания меморандума состоялась на борту ракетного эсминца HMS Defender в Одессе.

Напомним, что в марте 2021 года британский военный атташе Тим Вудс в интервью "Дню" рассказывал, что Великобритания будет помогать Украине строить ракетные катера.

"Они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит скорость в 40 узлов. На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит в том числе от того, какие ракеты нужны. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании. Но это будут ракеты нового класса, спроектированные специально для Украины британской промышленностью", - рассказывал он.

Четыре катера будут построены в Великобритании, еще четыре - в Украине.

По его словам, строительство первого корабля может стартовать уже в начале 2022 года.

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