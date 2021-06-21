РоSSияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов

Социологи "Левада-Центра" попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов. В первой пятерке оказались: Иосиф Сталин (39%), Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Петр I (19%) и Владимир Путин (15%).

Об этом сообщается на сайте "Левада-Центра".

Подобный опрос проводится уже в восьмой раз, и Сталин занимает в нем первое место в третий раз подряд.

В 1989 году первым был Ленин (72%), а Сталин не входил даже в первую десятку. Во время опросов в 1994, 1999 и 2003 годах первое место занимал Петр I (с небольшим отрывом от Ленина), в 2008 году первым единственный раз стал Пушкин, а с 2012 года первенство держит Сталин.

По сравнению с предыдущим замером, проводившимся в 2017 году, сократилась доля тех, кто называл среди выдающихся личностей Путина (с 34% до 15%), Пушкина (с 34% до 23%) и Петра I (с 29% до 19%). В то же время заметно выросла доля назвавших диссидента Андрея Сахарова (с 2% до 7%).

Кроме того, значительно возросла доля тех, кто не смог ответить: с 9% в 2017 году до 19% в 2021 году.

"Структура этого пантеона почти не меняется - советские имена-символы, начиная с Ленина и Сталина (другие революционеры и большевики окончательно ушли из коллективной памяти) и заканчивая самым известным полководцем - Жуковым, ослабевают, но им на смену не приходят новые. Никаких новых значимых символических фигур, начиная с 1989 года, в списке хотя бы 20 самых важных имен не появилось (всего каждый раз респонденты называли примерно по 300 имен, но абсолютное большинство из них не образовывало сколько-нибудь заметного консенсуса, то есть представляли собой единичные упоминания). Более того, последний опрос фиксирует явные признаки деградации этого смыслового поля: общее число упоминаний сократилось с 2008 года в 1,6 раза", - прокомментировал результаты опроса директор "Левада-Центра" Лев Гудков.

Вопрос социологов был открытым, то есть респонденты должны были сами назвать имена. Поэтому иностранцев в нем очень мало: Альберт Эйнштейн (9%), Наполеон (5%), Гитлер (5%).

Опрос проводился 20-26 мая, в нем приняли участие 1620 человек. Погрешность составляет не более 3,4%.

Напомним, что 72% украинцев считают Сталина жестоким, бесчеловечным тираном.