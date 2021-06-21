Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду

Он будет докладывать от политической группы Европейской народной партии.

Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
Юрий Камельчук в ПАСЕ
Фото: Юрий Камельчук Facebook

Народного депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука избрали спикером по теме Covid passes and certificates (ковид-паспорта и сертификаты) от политической группы Европейской народной партии (EPP) в дебатах на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сам Камельчук рассказал в Facebook.

"Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом", - написал он.

Камельчук в декабре прошлого года в эфире телеканала сказал, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь "выдуманной".

"Мы не имеем выводов, которым можем доверять. Выводы по вакцине, заслуживающие доверия, определяются не одним днем и не международными организациями, а порой и последствиями, и побочными эффектами - есть они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70 %, кто-то говорит о 50%, некоторые считают нормальным 30% ... Для меня звучит даже это ненормально. Вопрос: если у нее такая эффективность, то что же она лечит и не вредит ли?».

Расходы на закупку вакцин правительствами разных стран, в том числе в Украине, депутат назвал "ловушкой", а пандемию - сговором корпораций.

Это не единственное скандальное заявление Камельчука. Также он говорил, что проституция приводит к потере энергии по всей стране. "Проституция - она забирает энергию у женщины, которая этим занимается, и она не добавляет энергии мужчине, который идет к такой женщине. Это в ведических науках написано", - сказал он.

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