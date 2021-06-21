Блок экс-президента Армении заявил о "спорности" результатов парламентских выборов

В блоке "Айастан" заявили, что не признают результатов, пока не будут выяснены все "проблемные вопросы".

Блок экс-президента Армении заявил о
Фото: svoboda.org

Блок "Айастан" бывшего президента Армении Роберта Кочаряна считает спорными обнародованные результаты досрочных парламентских выборов, согласно которым партия премьера Никола Пашиняна получила большинство голосов. Об этом пишет армянское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на заявление политсилы.

Они (результаты - ред.) вступают в резкое противоречие с проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние 8 месяцев, с результатами опросов общественного мнения, в частности международными, и наконец со здравым смыслом", - заявили в блоке.

В "Айастан" сообщили, что не признают результаты выборов, пока не будут полностью разъяснены все проблемные вопросы.

Напомним, что на досрочных парламентских выборах в Армении победила партия и. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". За эту политсилу отдали голоса 53,92% избирателей. Блок бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04%.

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