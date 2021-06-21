В ПАСЕ поддержали проведение дебатов по Беларуси, несмотря на попытки РоSSии снять вопрос

Дебаты запланированы на среду.

В ПАСЕ поддержали проведение дебатов по Беларуси, несмотря на попытки РоSSии снять вопрос
Фото: assembly.coe.int

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет в среду дебаты по ситуации в Беларуси. Также 23 июня ПАСЕ будет рассматривать резолюцию о нарушении прав крымских татар в Крыму, сообщила народный депутат "Слуги народа", член делегации Украины Евгения Кравчук в Facebook.

Ее коллега Александр Мережко добавил, что большинство проголосовало за проведение дебатов по Беларуси, несмотря на попытки представителей РФ снять вопрос с повестки дня. "За" высказались 68 делегатов, "против" - 11.

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 21 июня, она продлится четыре дня. Среди основных вопросов повестки дня, кроме белорусского вопроса и притеснений татар на оккупированной территории, выборы в Болгарии и Албании, а также ковидные паспорта и права женщин.

Напомним, что главу постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Марию Мезенцеву выбрали вице-президентом политической группы Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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