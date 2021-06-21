Помощник "слуги народа" Куницкого стрелял из травмата во время конфликта на парковке

Основатель группы компаний "Автоентерпрайз" и помощник народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого, Дмитрий Никонов применил пистолет травматического действия во время конфликта на парковке в Харькове. На своей странице в Facebook Никонов заявил, что таким образом он защищался от нападения.

По словам Никонова, оппонент ударил его локтем и наступил ему на ногу.

"Затем нападающий взял что-то в машине (ключ или отвертку), держа мою ногу своей. Я сталкиваю со своей ноги нападающего и отхожу. Нападающий с разворота бьет меня в висок. Я достаю из сумки пистолет и предупреждаю о применении в случае продолжения нападения. Делаю предупредительный выстрел в пол. Нападающий продолжает сближение, и я снова делаю выстрел в пол", - заявил он.

Во время второго выстрела пуля попала в палец соперника Никонова.

В соответствии с данными полиции, пострадавшим является мужчина 1979 года рождения. Причиной конфликта стало парковочное место на ул. Новоалександровский. Никонов утверждает, что попросил водителя Audi отъехать от зарядной станции для электрокаров на свободное место, но тот якобы выскочил из машины и начал конфликт.

На странице "Антикоррупционного блока участников АТО" обнародовали видео с травмированным, где он заявил, что, действительно, не хотел переставлять машину, однако Никонов его якобы начал оскорблять. Он не отрицает, что ударил Никонова в голову, и говорит, что пытался выбить пистолет из рук, пишет НВ со ссылкой на запись.

"Он обошел машину, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать. Я начал на него наступать, он достал пистолет, зарядил - получил в голову. Боясь за свою жизнь, я ударил, потому что думал, что он сейчас применит пистолет. Думаю, сейчас упадет и, может, протрезвеет человек. И он тогда начал стрелять. Первый раз он промахнулся, второй пуля попала в ногу", - заявил он.

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило в действиях народного депутата Александра Куницкого из фракции "Слуга народа" административное правонарушение, связанное с коррупцией. Александр Куницкий использует депутатский мандат "Слуги народа" в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами. А именно Куницкий как депутат помогал продвигать интересы "Автоентерпрайз" – харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них. Никонов является основателем именно этой группы компаний.