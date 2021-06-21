Еще семь стран присоединились к авиабойкоту Беларуси

Это страны, которые претендуют на вступление в ЕС, а также члены Европейской ассоциации свободной торговли.

Страны-кандидаты на вступление в Евросоюз и государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и в аэропорты самолетов белорусских компаний.

Это Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, пишет "Беларусский партизан" со ссылкой на заявление официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано. От ассоциации свободной торговли к бойкоту присоединились Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Эти страны обещают обеспечить "соответствие своей национальной политики" решению Европейского Совета.